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29.09.2026 08:42:00
Börse: Infineon an Dax-Spitze, Dax hält seine Zugewinne trotz steigender Ölpreise, RWE und FMC im Blick
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