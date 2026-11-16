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16.11.2026 09:12:00
Börse: Dax vor Nvidia-Zahlen nahe Rekordhoch, Dow und Nasdaq schwächer
Ölpreis und Geopolitik bleibt vor allem der Megatrend künstliche Intelligenz für die Anleger massgeblich.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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