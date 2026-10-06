|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
06.10.2026 08:36:00
Börse: Dax steigt, Ölpreis unter 100 Dollar, Pharmawerte gefragt
WerbungÖlpreis (Brent)
98.28 USD -2.03%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|98.28
|-2.04
|-2.03
|Ölpreis (WTI)
|87.71
|-1.72
|-1.92
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSMI & DAX höher -- Grüne Vorzeichen an der Wall Street -- Asiens Börsen schliessen höher
An den heimischen sowie den deutschen Börsen lässt sich ein stärkerer Handel beobachten. Die US-Börsen zeigen sich gut behauptet. An den Börsen in Asien ging es am Dienstag nach oben.