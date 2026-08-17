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17.08.2026 09:18:00
Börse: Dax stagniert, Anthropic-Gerüchte stützen KI-Aktien wie Infineon oder Siemens Energy
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