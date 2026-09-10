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10.09.2026 08:49:00
Börse: Dax schliesst nach EZB-Zinsentscheid im Minus, Ölpreise stagnieren auf hohem Niveau, Wall Street mit Verlusten, Navan mit Kurseinbruch
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