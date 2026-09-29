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29.09.2026 08:42:00
Börse: Dax schliesst knapp im Plus, Infineon mit Gewinnen, Fresenius mit Verlusten, Anleger hoffen auf Deeskalation im Nahen Osten
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