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08.09.2026 09:14:00
Börse: Dax schliesst kaum verändert, Fresenius-Aktie mit Kursrallye, Infineon-Aktie knickt ein, Ölpreise ziehen an, Wall Street uneinheitlich
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Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI beendet Handel mit heftigen Abschlägen - Novartis bremst erneut -- DAX schliesslich robust - 26.000-Punkte-Marke hält -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidete am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigte sich kaum verändert. Die US-Börsen tendieren sich nach der feiertagsbedingten Pause schwächer. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.