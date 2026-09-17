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17.09.2026 09:14:00
Börse: Dax schliesst im Plus, Bilfinger-Aktie bricht ein, Siemens Energy mit Kursrallye, Ölpreisrückgang stimmt US-Anleger optimistisch
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