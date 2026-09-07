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07.09.2026 10:56:00
Börse: Dax rutscht wieder unter 26.000 Punkte, Infineon-Aktie gefragt, Brent nähert sich 100-Dollar-Marke
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