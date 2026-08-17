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17.08.2026 09:18:00
Börse: Dax ohne klare Richtung, OHB, Infineon und Salzgitter-Akte im Blick, Goldpreis zieht an
Goldpreis zieht an.Weiter zum vollständigen Artikel bei manager magazin online
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