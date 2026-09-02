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02.09.2026 09:28:00
Börse: Dax mit Verlusten, VW fliegt aus EuroStoxx 50, Gea-Aktie unter Druck, Dell und Uber im Fokus
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