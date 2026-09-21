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21.09.2026 09:24:00
Börse: Dax legt deutlich zu, Vonovia trotz Berlin-Wahl nur leicht im Minus, Berentzen stark, VW fliegt aus EuroStoxx 50
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