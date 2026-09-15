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15.09.2026 09:02:00
Börse: Dax kaum verändert, Rheinmetall und Salzgitter Aktien gefragt, Ölpreise etwas leichter
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