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11.08.2026 09:22:00
Börse: Dax in Rekordhoch-Reichweite, PNE-Aktie verliert fast 20 Prozent, Salzgitter enttäuscht
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