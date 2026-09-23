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23.09.2026 08:42:00
Börse: Dax im Plus, Siltronic-Aktie im Fokus, Nasdaq auf Rekordhoch, Ölpreise fallen
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