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24.09.2026 09:16:00
Börse: Dax im Minus, Siemens-Aktie im Blick, Shelly Group legt zu, Nasdaq und Wall Street knicken ein
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