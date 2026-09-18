|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
18.09.2026 09:15:00
Börse: Dax im Minus, Infineon-Aktie und Renk-Aktie gefragt, Ölpreis gibt nach, On-Aktie steigt durch Mbappé-Partnerschaft
WerbungÖlpreis (WTI)
102.22 USD 0.3%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|104.38
|-0.44
|-0.42
|Ölpreis (WTI)
|102.22
|0.31
|0.30
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerGrosser Verfallstag: SMI geht deutlich tiefer ins Wochenende -- DAX schliesst mit kräftigen Verlusten -- Asiens Börsen letztlich im Plus
Der heimische Aktienmarkt verlor am Freitag deutlich, während auch der deutsche Leitindex nachgab.Vor dem Wochenende behaupteten sich die Märkte in Fernost erneut.