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17.09.2026 09:14:00
Börse: Dax im Aufwind, Bilfinger-Aktie bricht ein, Siemens Energy mit Kursrallye, US-Börsen unter Druck, Ölpreise sinken
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