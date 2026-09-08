|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
08.09.2026 09:14:00
Börse: Dax gibt nach, Fresenius-Aktie mit Kursrallye, Infineon-Aktie knickt ein, Ölpreise ziehen an
WerbungÖlpreis (WTI)
93.03 USD 1.69%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|97.45
|0.45
|0.46
|Ölpreis (WTI)
|93.03
|1.55
|1.69
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerSteigende Ölpreise belasten: SMI tiefrot - Novartis bremst erneut -- DAX stabil - 26'000 Punkte im Blick -- Rote Vorzeichen an der Wall Street erwartet -- Asiens Börsen letztlich uneinheitlich
Der heimische Markt erleidet am Dienstag Verluste. Der deutsche Leitindex zeigt sich kaum verändert. Die US-Börsen dürften nach der feiertagsbedingten Pause nachgeben. Auch am Dienstag fanden die Börsen in Asien keine gemeinsame Richtung.