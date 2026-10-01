Ölpreis (Brent) 274207
101.55USD
-0.76USD
-0.74 %
08:55:00
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01.10.2026 18:30:00
BLM Opens 35,000 California Acres to December Oil and Gas Lease Sale
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101.55 USD -0.74%
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|Ölpreis (Brent)
|101.55
|-0.76
|-0.74
|Ölpreis (WTI)
|91.55
|-1.32
|-1.42
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