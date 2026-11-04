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04.11.2026 13:40:23
Berechnungen des Kartellamts: Ölkonzerne geben Tankrabatt bei Benzin wohl nur zu 60 Prozent weiter
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