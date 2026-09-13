Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’775 0.3%  SPI 19’454 0.2%  Dow 52’573 1.0%  DAX 25’569 0.8%  Euro 0.9465 0.2%  EStoxx50 6’325 0.9%  Gold 4’348 0.7%  Bitcoin 63’082 1.1%  Dollar 0.8165 0.0%  Öl 103.9 -3.5% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Nestlé3886335Partners Group2460882Novartis1200526Swiss Re12688156Kuros32581411Swiss Life1485278Sandoz124359842
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Kupferminen-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
OpenAI-Aktie: CEO sieht Börsengang nicht mehr in 2026 - Amerikanische KI-Bosse für verlangsamte Entwicklung
Kryptowährungen: Aktueller Marktbericht zu Bitcoin & Co.
ETF-Anlagen: Was man über ein "Pantoffel-Portfolio" wissen muss
Kudelski-Aktie: Plume integriert Sicherheitsanalyseplattform von Nagravision
Amrize-Aktie: Mario Gross wird Chef von Building Envelope
Suche...
Plus500 Depot

Dieselpreis Benzin 10458426

2.35
EUR
0.00
EUR
0.09 %
11.09.2026
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

13.09.2026 12:28:16

Benzinpreise bleiben oben - Ruf nach Spritpreisdeckel

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Freundlicher Handel in New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf
UBS-Aktie gefragt: Rückkaufvolumen für neun Anleiheserien erhöht - Aktionäre und Kunden werden laut CEO von CS-Integration profitieren
Bitcoin vor Rally? Was CZ jetzt grösser als Gold sieht
Dow Jones aktuell: Dow Jones letztendlich mit grünem Vorzeichen
Schwacher Handel in New York: Dow Jones fällt zum Handelsende zurück
Gold, Öl & Co. in KW 37: So bewegten sich die Rohstoffe in der vergangenen Woche
Apple-Aktie: Neuer Chef setzt Akzente mit erstem Falt-iPhone und KI
RENK Aktie News: Anleger trennen sich am Vormittag vermehrt von RENK

Top-Rankings

KW 37: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 37: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 37: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.