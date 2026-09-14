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Benzinpreis steigt auf neues Allzeithoch - Ökonom schliesst 3 Euro je Liter Diesel nicht mehr aus

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Spritpreise erreichen wegen des Nahostkonflikts neue Höchststände. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke fordert einen Preisdeckel, ein Experte sieht eine gefährliche Entwicklung.Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft Weiter zum vollständigen Artikel bei Welt.de Wirtschaft
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