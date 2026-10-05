Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 13’704 0.3%  SPI 19’457 0.3%  Dow 51’353 0.3%  DAX 25’254 0.1%  Euro 0.9318 -0.1%  EStoxx50 6’242 0.1%  Gold 4’144 0.0%  Bitcoin 71’136 -0.7%  Dollar 0.8310 0.3%  Öl 100.0 -2.2% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Zurich Insurance1107539Holcim1221405Partners Group2460882Novartis1200526Sika41879292
Anzeige

Wo Infrastruktur auf Innovation trifft

Hier informieren
Top News
United Internet tauscht Darlehensforderungen gegen 1&1-Aktien - Kurse im Plus
Goldpreis, Ölpreis & Co. aktuell: So steht es am Abend um die Kurse der Commodities
Covenant-Aktie in Rot: US-Rüstungsfirma eröffnet Produktionsstätte in Leipzig
Idorsia-Aktie im Fokus: Veröffentlichung neuer Daten zu Blutdruckmittel
KI-Fantasie bei der Deutschen Telekom-Aktie: BofA bleibt trotz Preisdruck zuversichtlich
Suche...

Dieselpreis Benzin 10458426

2.27
EUR
0.00
EUR
-0.22 %
00:00:00
ABL
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten
Historisch
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Historisch

05.10.2026 19:06:00

Benzin und Diesel: Spritpreise steigen trotz Tankrabatt

Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Börse New York: Dow Jones liegt zum Handelsende im Plus
Bernstein reduziert Goldpreis-Ziel für 2030 - bliebt langfristig aber weiter optimistisch
Ethereum vor dem Wandel: Vitalik Buterin skizziert seine Zukunftsvision
SpaceX-Aktie höher: Elon Musk benennt KI-Sparte um – Worauf Anleger jetzt achten müssen
Schneider Electric-Aktie bricht ein: Milliardenschwere Software-Übernahme von PTC besiegelt
ATX-Wert voestalpine-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in voestalpine von vor 3 Jahren eingefahren
Novo Nordisk-Aktie tiefer: FDA-Prüfung von Hämophilie-Medikament verzögert sich
Apple-Aktie stabil: Tech-Riese plant Datenwarnung bei KI-Agenten auf Mac-Computern
Diese Aktien empfehlen die Experten zum Kauf

Top-Rankings

KW 40: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 40: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 40: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.