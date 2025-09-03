Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Equinor Aktie 1245893 / NO0010096985

03.09.2025 15:18:36

BASF und Equinor sichern sich LNG-Kapazitäten in Mukran

BASF
42.40 CHF 0.95%
MUKRAN (awp international) - Der deutsche Chemiekonzern BASF und der norwegische Erdgasförderer Equinor haben sich grössere Kapazitäten zur Umwandlung von Tanker-Flüssiggas in Erdgas am Terminal "Deutsche Ostsee" in Mukran auf Rügen gesichert. Die Deutsche Regas, die das LNG-Terminal betreibt, hat mit den beiden Unternehmen jeweils langfristige Vereinbarungen über die Nutzung ihrer Regasifizierungskapazitäten im industriellen Massstab geschlossen, wie die Firma mitteilte. Über die weiteren Vertragsbedingungen sei Vertraulichkeit vereinbart worden.

Ein Regas-Sprecher sagte auf Anfrage der Deutschen Presse-Agentur lediglich, es handele sich um Verträge über "einen signifikanten Anteil unserer Kapazitäten". Der geschäftsführende Gesellschafter Ingo Wagner betonte: "Wir sind stolz darauf, die Energiesicherheit eines der führenden Chemieunternehmen zu unterstützen und mit dem in Deutschland und Europa führenden Erdgaslieferanten zusammenzuarbeiten."

LNG-Importeure nutzen Anlage der Deutschen Regas

Die Deutsche Regas bietet LNG-Importeuren im Hafen von Mukran die Nutzung ihrer Regasifizierungsanlage an. LNG ist bis zum flüssigen Zustand heruntergekühltes Erdgas, dessen Volumen sich dabei stark verkleinert. Beim Regasifizieren wird das LNG wieder bis zum gasförmigen Zustand erhitzt. Das Erdgas wird dann von Mukran über eine Leitung am Boden der Ostsee bis nach Lubmin auf dem Festland transportiert und dort in Fernleitungen eingespeist. Am eigentlichen Gashandel ist die Deutsche Regas nach eigenen Angaben nicht beteiligt./ili/DP/jha

Aktien in diesem Artikel

BASF 62.32 41.62% BASF
Equinor 19.53 1.35% Equinor

