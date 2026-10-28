Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’544 -0.4%  SPI 20’532 -0.3%  Dow 52’257 -0.2%  DAX 25’690 0.4%  Euro 0.9245 0.2%  EStoxx50 6’173 0.1%  Gold 4’054 -0.2%  Bitcoin 66’948 -0.1%  Dollar 0.8305 0.2%  Öl 115.0 1.0% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Roche149905998Nestlé3886335Logitech2575132Sandoz124359842ABB1222171Partners Group2460882Novartis1200526
Anzeige

Die verborgene Infrastruktur, die die Wirtschaft von morgen antreibt

Hier informieren
Top News
UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Santander-Aktie im Minus: Grossbank steigert Gewinn im laufenden Geschäft deutlich
Mercedes-Benz-Aktie im Plus: Autobauer macht nach schwachem Vorjahresquartal mehr Gewinn
Silberpreis seit Rekordhoch halbiert: Konjunktursorgen oder geplatzte Spekulationsblase?
Bitwise-CIO Matt Hougan: Warum Bitcoin in jedem Marktumfeld punktet
Suche...
Plus500 Depot
Snapshot Kurse & Realtime Charts & Tools Nachrichten Derivate
Realtimekurs Chart (gross) Nachrichten Strukturierte Produkte
Historisch Chartvergleich
Snapshot

Realtimekurs

Chart (gross)

Nachrichten

Strukturierte Produkte

Historisch

Chartvergleich

28.10.2026 04:53:19

Bahri Profit Hits $1.36 Billion as the World Scrambles for Tankers

Ölpreis (WTI)
101.87 USD 1.97%
Kaufen Verkaufen
Oil prices climbed in early Asian trade on Wednesday as renewed Houthi attacks on Saudi Arabia reignited supply fears in the region. Falling inventories and reports that the U.S. is preparing for a new military campaign against Iran after the midterm elections added to the upward momentum. At the time of writing, Brent oil futures were trading at $115.70 per barrel, up1.62% on the session, while West Texas Intermediate futures had risen 1.34% to trade at $101.20 per barrel. The most recent gains came after a nearly $2 decline on Tuesday, a decline…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Sika-Aktie sackt ab: Bauchemiehersteller übernimmt Duproof in den Vereinigten Arabischen Emiraten
Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
UBS-Aktie sackt ab: Grossbank vermeldet Umsatz- und Gewinnsteigerung - Rückkaufprogramm soll bis 2027 abgeschlossen sein
Deutsche Bank AG beurteilt Rheinmetall-Aktie mit Buy
Ausblick: UBS zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Infineon-Aktie im Plus: Milliardenschwerer Ausbau der Galliumnitrid-Produktion in Villach
SK hynix-Aktie springt zweistellig an: Speicherchiphersteller übertrifft Erwartungen - KI-Boom führt zu rasantem Wachstum
Zuversicht in New York: Dow Jones liegt letztendlich im Plus
Logitech-Aktie bricht zweistellig ein: Ergebnis über Erwartungen - Zulieferer-Ausfall drückt kommende Umsätze
Novartis-Aktie im Aufwind: Pharmariese zurück auf Wachstumskurs - Forschungs-Flop belastet Ergebnis

Top-Rankings

KW 43: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 43: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 43: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.