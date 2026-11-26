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Zürich (awp) - Die Schweizer Energieversorgung startet unter erschwerten Bedingungen in den Winter. Diese sei wegen eines Kälteschubs Anfang November und deutlich unterdurchschnittlich gefüllter Speicher in diesem Jahr anfälliger, sagte Axpo-Finanzchef Harald Gauck im Interview mit der Nachrichtenagentur AWP.

"Sollte der Winter besonders kalt werden oder sich die Situation im Nahen Osten verschlechtern, könnte das problematisch werden." Gauck verwies darauf, dass sowohl die Schweizer Speicherseen als auch die europäischen Erdgasspeicher derzeit stark unterdurchschnittlich gefüllt sind.

Die Auswirkungen des Nahost-Konflikts seien bislang aber geringer als in der Energiekrise 2022 nach dem Beginn des Ukraine-Kriegs. "Die Gas- und Strompreise sind zwar markant erhöht, aber keineswegs auf dem Niveau von damals."

Europa habe mittlerweile die Infrastruktur für Flüssiggas aufgebaut und entsprechende Verträge geschaffen. "Heute fliesst daher weiterhin Gas. Und auch Rohöl fliesst wieder fast so gut durch die Strasse von Hormus wie früher", sagte Gauck.

Signifikant weniger Stromproduktion

Derweil hat der grösste Schweizer Energiekonzern im per Ende September abgelaufenen Geschäftsjahr 2025/26 unter anderem wegen des Hitzesommers signifikant weniger Strom produziert. Die Wasserkraftproduktion lag dem Finanzchef zufolge wegen der Trockenheit rund 1,4 Terawattstunden tiefer. Hinzu kam ein hitzebedingter Produktionsausfall von rund 0,5 Terawattstunden beim Kernkraftwerk Beznau zum Schutz des Ökosystems der Aare.

Ausserdem fehlten beim Atomkraftwerk Gösgen 1,5 Terawattstunden im Vergleich zur üblichen Leistung. Im Vorjahr 2024/25 hatte die gesamte Stromproduktion der Axpo bei 32,4 Terawattstunden gelegen. Die Gruppe kommuniziert die Finanzergebnisse des Jahres 2025/26 am 9. Dezember.

Im ersten Halbjahr investierte die Axpo erstmals mehr im Ausland als in der Schweiz. "Und dieser Trend wird sich fortsetzen", sagte Gauck. Ziel sei es, den Rückgang der Schweizer Stromproduktion, angesichts des Heimfalls der Wasserkraftwerke und des Auslaufens der Atomkraft, zu kompensieren.

Auch in der Schweiz werde nach wie vor gleich viel in die bestehende Strominfrastruktur gesteckt. "Wir würden gerne noch mehr investieren und die erneuerbare Produktion im Winter ausbauen. Aber es fällt schwer, weil es beispielsweise gegen die Windkraft noch viel Widerstand gibt."

(Das vollständige Interview im Wortlaut ist auf dem Premium-Dienst von AWP zu lesen.)

ys/jb/cg