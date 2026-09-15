|Snapshot
|Kurse & Realtime
|Charts & Tools
|Nachrichten
|Derivate
|Übersicht
|Realtimekurs
|Chart (gross)
|Nachrichten
|Strukturierte Produkte
|Historisch
|Chartvergleich
|
15.09.2026 08:10:00
Australia's Energy Minister Heads to Saudi Arabia for Pipeline Answers
WerbungÖlpreis (Brent)
106.19 USD 0.48%
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
Inside ETF
Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|106.19
|0.51
|0.48
|Ölpreis (WTI)
|102.56
|1.17
|1.15
Meistgelesene Nachrichten
Top-Rankings
Börse aktuell - Live TickerÖlpreise und KI-Bedenken belasten: SMI gibt kräftig nach -- DAX stabil -- Asiens Börsen letztlich im Minus
Der heimische Aktienmarkt steckt Verluste ein, während sich der deutsche Leitindex stabilisiert. An den Börsen in Fernost waren am Dienstag rote Vorzeichen zu sehen.