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20.10.2026 06:56:06

Asia’s Coal Prices To Stay High as Supply Drops and Demand Firms

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Crude oil prices extended their climb today, with Brent topping $110 per barrel again earlier in the day, and WTI back at over $100, as traders turn increasingly pessimistic about the resumption of normal oil flows out of the Persian Gulf. At the time of writing, Brent crude was trading at $109.68 per barrel, with West Texas Intermediate at $98.55 per barrel. Brent crude is trading at its highest in five months. The price trend follows reports of intensive tanker attacks in the Strait of Hormuz, which have severely affected oil flows, according…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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