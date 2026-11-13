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13.11.2026 06:45:00

Asian Refiners Turn Back to Gulf Oil Despite War Risks

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Crude oil prices were on course to book their second week of losses today, after two consecutive days of gains on news from the Middle East. At the time of writing, Brent crude was trading at $95.87 per barrel, with West Texas Intermediate at $88.49 per barrel. These price levels are a sharp decline from the peaks hit in mid-October, but are still significantly higher than what Brent crude and WTI traded at in February, before the war started. Signals about that war remain mixed. There appears to be only a moderate risk of serious escalation, but…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
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