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03.09.2026 08:30:00

Asian LNG Prices Surge to Highest Since 2022 as Iran War Escalates

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Stronger appetite for Middle Eastern crude grades from China and India has added upward pressure on prices for these grades, pushing the Dubai futures close to $100 per barrel, Bloomberg reported today, citing unnamed traders. Demand for Middle Eastern oil is especially strong from refining majors such as Indian Oil Corp. and PetroChina, as well as refiners in South Korea and Japan, the report said. This is despite the latest escalation between the United States and Iran, with Saudi Arabia’s oil exports dropping to the lowest since 2017,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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