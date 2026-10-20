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20.10.2026 06:56:06
Asian LNG Prices Surge Past $30 as Middle East Shipping Risks Escalate
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110.09 USD 0.49%
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Rohstoffe in diesem Artikel
|Ölpreis (Brent)
|110.09
|0.54
|0.49
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