Arbeitnehmer fordern bei Siemens Energy Verzicht auf Kündigungen - Zeitung

MÜNCHEN (Dow Jones)--Vor dem Börsendebüt von Siemens Energy haben die Arbeitnehmer einen Verzicht auf betriebsbedingte Kündigungen im neuen Unternehmen gefordert. In der Vergangenheit habe Siemens oft erst spät auf strukturelle Änderungen in der Branche reagiert und dann ein grosses Abbauprogramm nach dem anderen verkündet, sagte der Gesamtbetriebsrats-Vorsitzende Robert Kensbock dem Handelsblatt. "Hier müssen wir in Zukunft frühzeitiger umsteuern und intelligentere Lösungen finden".

Der Siemens-Ableger wird ab Montag an der Börse gehandelt. Siemens-Energy-Chef Christian Bruch habe den Investoren vor dem Börsengang weitere Einsparungen in Höhe von 300 Millionen Euro versprochen, heisst es in dem Bericht weiter. Nach Einschätzung der Arbeitnehmer ist dies auch ohne Stellenabbauprogramm möglich. "Wir müssen uns genau die Prozesse ansehen", sagte Kensbock. Bei Siemens Energy spiegelten sich noch die Strukturen des deutlich grösseren Siemens-Konzerns wider. "Man muss nun die Strukturen und Prozesse an das kleinere Unternehmen anpassen und deutlich vereinfachen."

Nach Informationen der Arbeitnehmer gebe es derzeit keine Pläne in der Schublade für einen neuen grossen Stellenabbau , sagte Aufsichtsrat Hagen Reimer von der IG Metall gegenüber der Zeitung. "Da würden wir uns auch dagegen wehren." Siemens habe zuletzt vor rund drei Jahren im Rahmen eines grossen Programms den Abbau von weltweit 6.900 Arbeitsplätzen vor allem in der Kraftwerkssparte angekündigt, so die Zeitung weiter.

September 27, 2020