Aramco Deepens Asia Oil Discount Ahead of Possible Hormuz Deal

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Angola's state-owned oil firm Sonangol and its partner in an exploration block offshore Angola, ANPG, successfully drilled an appraisal well that showed good reservoir potential for both oil and gas production. Sonangol and ANGP announced on Thursday the successful completion of the drilling and testing operations of the Katambi-2 appraisal well in Block 24 of the Benguela Basin. The Katambi-2 appraisal well crossed two productive intervals, confirming good quality reservoirs, with quality metrics higher than the ones from the Katambi-1 well, drilled…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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