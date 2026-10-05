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05.10.2026 07:26:00

Aramco Cuts Asia Oil Prices to Six-Year Low, Raises Prices for Europe

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Crude oil prices fell in early trading, though Brent remained above $100, after a report from Kpler revealed that flows out of the Strait of Hormuz are now above pre-war levels. The same firm made headlines last week after saying tanker traffic via Hormuz was close to pre-war levels, despite Houthi attacks on Saudi energy infrastructure and Iranian attacks on tankers in Hormuz. At the time of writing, Brent crude was trading at $101.20 per barrel, with West Texas Intermediate at $89.73 per barrel. Brent was actually up from Friday in absolute terms,…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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