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Apollo Joins $11.5 Billion Race for German Gas Giant Uniper

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SpaceX is seeking approval to build a 32.4-mile natural gas pipeline in Florida that would connect directly to the interstate gas network and supply the company’s expanding launch operations at Cape Canaveral. The proposed 16-inch pipeline would run through Brevard County and connect SpaceX operations directly to the Florida Gas Transmission system, giving the company a dedicated source of natural gas as its launch activity increases. SpaceX subsidiary Coastal Connect Services filed for approval of a tariff with the Florida Public Service…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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