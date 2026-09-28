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28.09.2026 22:49:04
Anleiherenditen auf Rekordhochs: Hoher Ölpreis würgt Wall Street ab
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Börse aktuell - Live TickerUS-Börsen beenden Handel im Minus -- SMI legt schlussendlich zu -- DAX schliesslich wenig bewegt -- Asiens Börsen letztlich uneins
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag fester. Der deutsche Aktienmarkt notierte nur knapp im Minus. Die US-Börsen zeigten sich mit Verlusten. Die Aktienmärkte in Fernost fanden am Montag keine einheitliche Richtung.