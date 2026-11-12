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12.11.2026 16:04:43
Anleger lieben Gold - Inflation und Kaufkraftverlust zählen zu den grössten Sorgen
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