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18.09.2026 15:59:12
Angriff auf wichtige Pipeline: Bericht: Saudi-Arabien liefert im Oktober kein Öl nach Europa
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