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12.11.2026 07:35:48

Angola Looks to Diversify from Crude with Windfall Oil Revenues

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Crude oil prices extended their decline today, with both Brent crude and WTI shedding over $1 in Asian trade earlier in the day on growing hopes for peace in Ukraine and Iran. At the time of writing, Brent crude was trading at $91.32 per barrel, and West Texas Intermediate was changing hands for $85.32 per barrel. Peace hopes for Russia and Ukraine came on the heels of the latest meeting of negotiators, even though that meeting did not end in anything resembling a future peace deal. Besides yet another prisoner exchange, the two sides remain committed…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com

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