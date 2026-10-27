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28.10.2026 00:00:00

Americans Hit Hardest by War-Driven Oil Price Surge

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Americans are paying the biggest portion of global energy price inflation resulting from the war in the Middle East, a Finnish energy and climate outlet has reported. Estimating the global total in fuel inflation at $468 billion, the Centre for Research on Energy and Clean Air said the U.S. portion of this total stood at $160 billion. On a per-capita basis, Americans are also paying the most, CREA also said, estimating their additional costs at $471 per person, while the global total has been estimated at an average of $60. The fact that this is…Weiter zum vollständigen Artikel bei OilPrice.com
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13.08.26 Aktien- und Anleihe-ETFs mit deutlichen Zuflussen
07.08.26 Gewichtungsmethodik: Worauf es bei der Auswahl eines Index ankommt
08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

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