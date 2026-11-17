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Für den Goldpreis ging es am Mittag bergauf. Der Kurs legte um 13:13 Uhr um 0,17 Prozent auf 3.862,79 US-Dollar zu, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 3.856,31 US-Dollar gestanden hatte.

Inzwischen steigt der Silberpreis um 0,68 Prozent auf 47,64 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Silberpreis bei 47,32 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis bergauf. Der Platinpreis steigt 0,03 Prozent auf 1.449,00 US-Dollar, nach 1.448,50 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 990,00 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,92 Prozent im Vergleich zum Vortag (981,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 0,36 Prozent auf 92,77 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 92,44 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 13:13 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 0,58 Prozent auf 86,22 US-Dollar. Am Vortag standen noch 85,72 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 13:03 Uhr steht ein Plus von 0,40 Prozent auf 0,77 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,77 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 0,14 Prozent auf 3,57 US-Dollar, nach 3,56 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Kaffeepreis. Um 2,53 Prozent verstärkt sich der Kaffeepreis um 13:02 Uhr auf 2,88 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,81 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Kakaopreis um 13:02 Uhr auf. Es geht 0,26 Prozent auf 3.852,00 Britische Pfund nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3.842,00 Britische Pfund stand.

Daneben wertet der Maispreis um 13:03 Uhr auf. Es geht 0,67 Prozent auf 4,52 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 4,49 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 12,27 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,16 Prozent im Vergleich zum Vortag (12,29 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis bergab. Um 13:02 Uhr steht ein Minus von -0,15 Prozent auf 334,10 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Sojabohnenmehlpreis noch bei 334,60 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit Verlusten. Um 13:02 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis -0,23 Prozent niedriger bei 0,62 US-Dollar. Am Vortag stand der Preis bei 0,62 US-Dollar.

Nach 0,18 US-Dollar am Vortag ist der Zuckerpreis am Dienstagmittag um -0,11 Prozent auf 0,18 US-Dollar gesunken.

Daneben verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 0,16 Prozent auf 3,13 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 3,12 US-Dollar.

Zudem gibt der Heizölpreis am Dienstagmittag nach. Um -0,25 Prozent auf 107,52 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Heizölpreis bei 107,78 US-Dollar.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Kohlepreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 135,00 US-Dollar lag, wird der Kohlepreis um 11:57 Uhr auf 135,00 US-Dollar beziffert.

Redaktion Finanzen.net