|Rohstoffkurse im Fokus
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19.09.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.
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Am Samstagvormittag läuft der Goldpreis seitwärts (4.380,05 US-Dollar).
Redaktion finanzen.ch
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