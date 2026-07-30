Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.104,78 US-Dollar und damit 0,95 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.066,18 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 2,08 Prozent auf 58,87 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Silberpreis-Kurs noch bei 57,67 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 4,04 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:40 Uhr auf 1.660,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.595,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.313,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 5,00 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.251,00 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 89,09 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -1,82 Prozent im Vergleich zum Vortag (90,74 US-Dollar).

Zudem gibt der Ölpreis (WTI) am Donnerstagabend nach. Um -0,96 Prozent auf 83,65 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 84,46 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,78 Prozent auf 0,79 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,78 US-Dollar.

Indes gibt der Haferpreis nach. Für den Haferpreis geht es nach 3,13 US-Dollar am Vortag auf 3,12 US-Dollar nach unten (--0,24 Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,84 Prozent auf 3,23 US-Dollar, nach 3,26 US-Dollar am Vortag.

Daneben verstärkt sich der Lebendrindpreis um 1,48 Prozent auf 2,31 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,28 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Maispreis um -0,78 Prozent auf 4,46 US-Dollar. Gestern stand der Maispreis noch bei 4,49 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,69 Prozent auf 3,47 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,44 US-Dollar.

Zeitgleich verstärkt sich der Orangensaftpreis um 5,84 Prozent auf 1,46 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,38 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (11,78 US-Dollar) geht es um -0,25 Prozent auf 11,75 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,38 Prozent auf 314,10 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 315,30 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:19 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,98 Prozent auf 0,68 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,69 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,14 US-Dollar nach unten (--0,48 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 0,81 Prozent auf 2,75 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,73 US-Dollar.

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -2,33 Prozent auf 0,98 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 1,01 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (15,77 US-Dollar) geht es um -0,82 Prozent auf 15,64 US-Dollar nach unten.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -3,89 Prozent auf 110,95 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 115,44 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 2,11 Prozent auf 13,80 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,51 US-Dollar.

Indessen reduziert sich der Holzpreis um -0,71 Prozent auf 629,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 634,00 US-Dollar.

Zudem fällt der Erdgaspreis - TTF. Um -3,00 Prozent reduziert sich der Erdgaspreis - TTF um 18:51 Uhr auf 58,48 Euro, nachdem der Erdgaspreis - TTF am Vortag noch bei 60,29 Euro lag.

Redaktion finanzen.ch


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