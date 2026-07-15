Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
SMI 14’307 0.5%  SPI 20’110 0.4%  Dow 52’588 0.2%  DAX 25’000 -0.6%  Euro 0.9227 -0.2%  EStoxx50 6’266 -0.2%  Gold 4’059 0.1%  Bitcoin 52’191 -0.7%  Dollar 0.8046 -0.6%  Öl 85.1 0.4% 
Beliebte Suchen
SMI Öl Schweizer Franken - Euro Bitcoin Goldpreis
Meistgesucht
UBS24476758Partners Group2460882Nestlé3886335Roche149905998DocMorris4261528Zurich Insurance1107539SpaceX156888148Rheinmetall345850Swiss Re12688156
Anzeige

Mit nur einem Trade breit in Uranbergbau-Unternehmen investieren

Hier informieren
Top News
Ausblick: Netflix legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
US-Notenbank sieht leichte bis moderate Konjunkturbelebung
Dell-Aktie auf Talfahrt: Meta sorgt für Unruhe bei Anlegern
Nebius-Aktie klettert: Neues Partnermodell für die KI-Cloud im Fokus
Comeback-Kandidat PayPal-Aktie: Spekulationen über Milliardenangebot lassen Anleger aufhorchen
Suche...
Plus500 Depot
Rohstoffkurse im Fokus 15.07.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Entwicklung der wichtigsten Rohstoffpreise an der Börse auf einen Blick.

Anzeige

Öl, Gold, alle Rohstoffe mit Hebel (bis 20) via CFD handeln

Partizipieren Sie an Kursschwankungen bei Öl, Gold und anderen Rohstoffen mit Hebel und kleinen Spreads! Mit nur 100 CHF können Sie durch einen Hebel mit der Wirkung von 2.000 CHF Kapital handeln.

Jetzt informieren

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.070,72 US-Dollar und damit 0,37 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.055,54 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Silberpreis bergab. Um 20:40 Uhr steht ein Minus von -0,94 Prozent auf 58,13 US-Dollar zu Buche. Gestern tendierte der Silberpreis noch bei 58,68 US-Dollar.

Zudem steigt der Platinpreis. Um 2,90 Prozent verstärkt sich der Platinpreis um 20:39 Uhr auf 1.683,00 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 1.635,50 US-Dollar lag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.317,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,61 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.309,50 US-Dollar).

Währenddessen wird der Ölpreis (Brent) bei 85,04 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Gewinn von 0,37 Prozent im Vergleich zum Vortag (84,73 US-Dollar).

Zudem gewinnt der Ölpreis (WTI) am Mittwochabend hinzu. Um 0,66 Prozent auf 79,86 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Ölpreis (WTI) bei 79,34 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Baumwolle um 1,21 Prozent auf 0,81 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,80 US-Dollar.

Indes gewinnt der Haferpreis hinzu. Für den Haferpreis geht es nach 2,93 US-Dollar am Vortag auf 3,55 US-Dollar nach oben (+21,28Prozent).

Derweil geht es für den Kaffeepreis südwärts. Der Kaffeepreis sinkt -0,82 Prozent auf 3,34 US-Dollar, nach 3,37 US-Dollar am Vortag.

Daneben sinkt der Lebendrindpreis um -0,48 Prozent auf 2,30 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,31 US-Dollar.

Währenddessen legt der Maispreis um 3,11 Prozent auf 4,47 US-Dollar zu. Gestern war der Maispreis noch 4,34 US-Dollar wert.

Indessen verstärkt sich der Mastrindpreis um 0,54 Prozent auf 3,51 US-Dollar. Am Vortag notierte der Mastrindpreis bei 3,49 US-Dollar.

Zeitgleich verringert sich der Orangensaftpreis um -1,00 Prozent auf 1,39 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 1,40 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Sojabohnenpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (12,07 US-Dollar) geht es um -0,48 Prozent auf 12,02 US-Dollar nach unten.

Zeitgleich verringert sich der Sojabohnenmehlpreis um -0,19 Prozent auf 319,00 US-Dollar. Einen Tag zuvor lag der Preis bei 319,60 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verzeichnet der Sojabohnenölpreis Verluste. Um 20:20 Uhr fällt der Sojabohnenölpreis um -0,19 Prozent auf 0,73 US-Dollar. Am Vortag standen noch 0,73 US-Dollar an der Tafel.

Indes gibt der Zuckerpreis nach. Für den Zuckerpreis geht es nach 0,15 US-Dollar am Vortag auf 0,15 US-Dollar nach unten (--0,20 Prozent).

In der Zwischenzeit geht es für den Erdgaspreis - Natural Gas nordwärts. Um 20:40 Uhr steht ein Plus von 1,10 Prozent auf 2,94 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Erdgaspreis - Natural Gas-Kurs noch bei 2,90 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Mageres Schwein Preis um 0,08 Prozent auf 0,95 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,95 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Milchpreis im Plus. Im Vergleich zum Vortag (15,76 US-Dollar) geht es um 0,06 Prozent auf 15,77 US-Dollar nach oben.

In der Zwischenzeit verbucht der Heizölpreis Abschläge in Höhe von -1,00 Prozent auf 104,88 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Heizölpreis bei 105,93 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Reispreis um 5,70 Prozent auf 13,90 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Reispreis bei 13,15 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,32 Prozent auf 617,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 615,50 US-Dollar.

Zudem steigt der Erdgaspreis - TTF. Um 3,28 Prozent verstärkt sich der Erdgaspreis - TTF um 19:12 Uhr auf 54,55 Euro, nachdem der Preis am Vortag noch bei 52,82 Euro lag.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen

Inside ETF

08.07.26 Alternative Investments: Funktion, Risiko und realistische Erwartungen

Meistgelesene Nachrichten

Diese Aktien empfehlen Experten zu verkaufen
Rheinmetall setzt auf Autonomie: Rüstungsaktien um HENSOLDT, RENK & TKMS gerät unter Druck
SAP-Aktie stürzt trotz Kaufempfehlung ab - das steckt dahinter
UBS-Aktie fester: Mutmasslich russisch kontrollierte Gelder laut Bundersgericht zurecht blockiert
Ausblick: NEL ASA legt Quartalsergebnis vor
Versteckter Kurstreiber: Warum der Namenswechsel für die Siemens Energy-Aktie zum Volltreffer werden könnte
EVOTEC-Aktie rutscht um 24 Prozent ab: Gewinnwarnung nach schwachem Halbjahr
Cathie Woods Mega-Umschichtung - Raus aus AMD, rein in SpaceX-Aktie
Partners Group zieht im Halbjahr weitere Kundengelder an
Aktien New York Schluss: Nahost-Spannungen belasten - Schwache Techs

Top-Rankings

KW 28: Das waren die Tops und Flops der SMI-Aktien in der vergangenen Woche
Der SMI stand in der vergangenen Woche einmal mehr im Bann von Konjunktur und Politik. So bewegt ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
KW 28: Das waren die Gewinner und Verlierer im DAX
Im Laufe der Woche kam es am deutschen Aktienmarkt zu Ausschlägen. So entwickelten sich die Einz ...
Bildquelle: Maksim Kabakou / Shutterstock.com
Die Performance der Kryptowährungen in KW 28: Das hat sich bei Bitcoin, Ether & Co. getan
Am Kryptomarkt bewegten sich einige Werte in der vergangenen Handelswoche stark. Das sind die Ge ...
Bildquelle: Wit Olszewski / Shutterstock.com
Alle Top-Rankings. Klicken Sie hier.