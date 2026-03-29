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Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.

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Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.507,71 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.507,71 US-Dollar).

Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:15 Uhr werden 69,90 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.883,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:15 Uhr auf 1.883,00 US-Dollar beziffert.

In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 1.385,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:15 Uhr auf 1.385,50 US-Dollar beziffert.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Pete Saloutos / Shutterstock.com
Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’001.53 11’328.74
Gold Krügerrand 1 oz 3’714.07 3’510.21
Gold Philharmoniker 1 oz 3’728.57 3’545.85
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 703.93 659.02
Goldbarren 250 g - philoro 29’476.21 28’346.61
Silber CombiBar® 100 g 303.00 168.70
Silber Maple Leaf 1 oz 71.92 53.98
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’078.71 1’754.93

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