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Gold & Co. im Marktbericht 28.03.2026 10:13:20

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.

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Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:00 Uhr tendierte der Preis bei 4.507,71 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Silberpreis bei 69,90 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 69,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.883,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.883,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.385,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.385,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: Sebastian Duda / Shutterstock.com
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Gold Krügerrand 1 oz 3’714.07 3’510.21
Gold Philharmoniker 1 oz 3’728.57 3’545.85
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 703.93 659.02
Goldbarren 250 g - philoro 29’476.21 28’346.61
Silber CombiBar® 100 g 303.00 168.70
Silber Maple Leaf 1 oz 71.92 53.98
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’078.71 1’754.93

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