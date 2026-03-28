Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:00 Uhr tendierte der Preis bei 4.507,71 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Silberpreis bei 69,90 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 69,90 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.883,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.883,00 US-Dollar.

In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.385,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.385,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch