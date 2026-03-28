|Gold & Co. im Marktbericht
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28.03.2026 10:13:20
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Die aktuellen Kurse von Gold, Öl, Silber & Co. im Überblick.
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Kaum Bewegung lässt sich am Vormittag beim Goldpreis erkennen. Um 10:00 Uhr tendierte der Preis bei 4.507,71 US-Dollar und somit auf dem Niveau des Vortages.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Silberpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Silberpreis bei 69,90 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 69,90 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Platinpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Platinpreis bei 1.883,00 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.883,00 US-Dollar.
In der Zwischenzeit bewegt sich der Palladiumpreis kaum. Am Samstagvormittag lag der Palladiumpreis bei 1.385,50 US-Dollar, der Vortageswert lag bei 1.385,50 US-Dollar.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’001.53
|11’328.74
|Gold Krügerrand 1 oz
|3’714.07
|3’510.21
|Gold Philharmoniker 1 oz
|3’728.57
|3’545.85
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|703.93
|659.02
|Goldbarren 250 g - philoro
|29’476.21
|28’346.61
|Silber CombiBar® 100 g
|303.00
|168.70
|Silber Maple Leaf 1 oz
|71.92
|53.98
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|2’078.71
|1’754.93
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