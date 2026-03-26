Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

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Für den Goldpreis ging es am Abend bergab. Der Preis verlor um 20:40 Uhr um -3,07 Prozent auf 4.383,42 US-Dollar, nachdem der Goldpreis am Vortag noch bei 4.522,31 US-Dollar gestanden hatte.

Inzwischen fällt der Silberpreis um -5,16 Prozent auf 67,58 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Silberpreis bei 71,26 US-Dollar.

Derweil geht es für den Platinpreis südwärts. Der Platinpreis sinkt -5,80 Prozent auf 1.819,00 US-Dollar, nach 1.931,00 US-Dollar am Vortag.

Währenddessen wird der Palladiumpreis bei 1.352,50 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -4,75 Prozent im Vergleich zum Vortag (1.420,00 US-Dollar).

In der Zwischenzeit verbucht der Ölpreis (Brent) Zugewinne in Höhe von 4,31 Prozent auf 107,65 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Ölpreis (Brent) bei 103,20 US-Dollar.

In der Zwischenzeit kann der Ölpreis (WTI) Gewinne verbuchen. Um 20:40 Uhr steigt der Ölpreis (WTI) um 4,40 Prozent auf 94,29 US-Dollar. Am Vortag standen noch 90,32 US-Dollar an der Tafel.

In der Zwischenzeit geht es für den Baumwolle nordwärts. Um 19:22 Uhr steht ein Plus von 1,80 Prozent auf 0,69 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Baumwolle-Kurs noch bei 0,68 US-Dollar.

Derweil geht es für den Haferpreis bergauf. Der Haferpreis steigt 2,48 Prozent auf 3,41 US-Dollar, nach 3,33 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Lebendrindpreis. Um 0,34 Prozent verstärkt sich der Lebendrindpreis um 19:05 Uhr auf 2,35 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 2,34 US-Dollar lag.

Daneben wertet der Maispreis um 19:20 Uhr ab. Es geht -0,21 Prozent auf 4,66 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 4,67 US-Dollar stand.

Daneben wertet der Orangensaftpreis um 19:00 Uhr ab. Es geht -1,18 Prozent auf 1,80 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 1,83 US-Dollar stand.

Währenddessen wird der Sojabohnenpreis bei 11,71 US-Dollar gehandelt. Das bedeutet einen Abschlag von -0,06 Prozent im Vergleich zum Vortag (11,72 US-Dollar).

In der Zwischenzeit geht es für den Sojabohnenmehlpreis nordwärts. Um 19:20 Uhr steht ein Plus von 0,59 Prozent auf 321,70 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Sojabohnenmehlpreis-Kurs noch bei 319,80 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenölpreis mit einem Kursgewinn. Um 19:20 Uhr notiert der Sojabohnenölpreis 1,12 Prozent stärker bei 0,68 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 0,67 US-Dollar.

Nach 2,95 US-Dollar am Vortag ist der Erdgaspreis - Natural Gas am Donnerstagabend um 1,12 Prozent auf 2,99 US-Dollar gestiegen.

Daneben sinkt der Mageres Schwein Preis um -0,08 Prozent auf 0,91 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 0,91 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Milchpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 0,12 Prozent auf 16,14 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Milchpreis bei 16,12 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Heizölpreis im Aufwind. Um 20:40 Uhr zieht der Heizölpreis um 6,23 Prozent auf 112,54 US-Dollar an, nachdem am Tag zuvor noch ein Wert von 105,93 US-Dollar gemeldet wurde.

Zudem gewinnt der Kohlepreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,19 Prozent auf 121,15 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Kohlepreis bei 118,55 US-Dollar.

Zudem zeigt sich der Reispreis im Sinkflug. Um 19:20 Uhr gibt der Reispreis um -0,05 Prozent auf 10,97 US-Dollar ab, nachdem am Tag zuvor noch ein Preis von 10,98 US-Dollar gemeldet wurde.

Indessen verstärkt sich der Holzpreis um 0,08 Prozent auf 598,00 US-Dollar. Am Vortag notierte der Holzpreis bei 597,50 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Bildquelle: William Potter / Shutterstock.com
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Gold Philharmoniker 1 oz 3’634.71 3’423.72
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 686.21 636.32
Goldbarren 250 g - philoro 28’743.06 27’360.06
Silber CombiBar® 100 g 296.99 161.00
Silber Maple Leaf 1 oz 70.05 51.59
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’018.62 1’677.91

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