|Fokus Goldpreis & Co.
|
25.01.2026 20:43:14
Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis
Die Kurse der wichtigsten Commodities im Überblick.
Der Goldpreis hat sich am Abend kaum bewegt. Um 20:40 Uhr tendierte er bei 4.982,42 US-Dollar, was dem Niveau des Vortages entspricht (4.982,42 US-Dollar).
Währenddessen kommt der Silberpreis kaum von der Stelle. Um 20:14 Uhr werden 102,99 US-Dollar ausgewiesen, was dem Preis des Vortages entspricht.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Platinpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.776,00 US-Dollar lag, wird der Platinpreis um 20:14 Uhr auf 2.776,00 US-Dollar beziffert.
In der Zwischenzeitlich lassen sich beim Palladiumpreis kaum Ausschläge erkennen. Nachdem der Preis am Vortag bei 2.014,50 US-Dollar lag, wird der Palladiumpreis um 20:14 Uhr auf 2.014,50 US-Dollar beziffert.
Redaktion finanzen.ch
|Name
|Kaufen
|Verkaufen
|Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro
|12’978.98
|12’259.24
|Gold Krügerrand 1 oz
|4’019.53
|3’795.28
|Gold Philharmoniker 1 oz
|4’052.91
|3’833.81
|Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge
|764.77
|716.14
|Goldbarren 250 g - philoro
|31’918.51
|30’672.85
|Silber CombiBar® 100 g
|399.36
|247.98
|Silber Maple Leaf 1 oz
|100.83
|78.16
|Silberbarren 1000 g diverse Hersteller
|3’017.39
|2’509.21
