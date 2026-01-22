Zurück geht es hier Grüezi! Sie wurden auf finanzen.ch, unser Portal für Schweizer Anleger, weitergeleitet.  Zurück geht es hier.
Marktbericht zu Rohstoffen 22.01.2026 20:43:14

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

Aktueller Marktbericht zum Goldpreis, Ölpreis, Silberpreis und Erdgaspreis

So bewegen sich derzeit Goldpreis, Erdgaspreis & Co.

Der Goldpreis lag um 20:40 Uhr bei 4.916,27 US-Dollar und damit 1,76 Prozent im Plus. Am Vortag bezifferte sich der Preis auf 4.831,31 US-Dollar.

Zudem gewinnt der Silberpreis am Donnerstagabend hinzu. Um 2,90 Prozent auf 95,84 US-Dollar geht es nach oben. Am Vortag stand der Silberpreis bei 93,14 US-Dollar.

Indessen verstärkt sich der Platinpreis um 4,40 Prozent auf 2.609,50 US-Dollar. Am Vortag notierte der Platinpreis bei 2.499,50 US-Dollar.

Inzwischen steigt der Palladiumpreis um 2,46 Prozent auf 1.897,00 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Palladiumpreis bei 1.851,50 US-Dollar.

Derweil notiert der Ölpreis (Brent) bei 64,05 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (65,24 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,94 Prozent.

Inzwischen fällt der Ölpreis (WTI) um -2,06 Prozent auf 59,37 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Ölpreis (WTI) bei 60,62 US-Dollar.

Währenddessen verliert der Baumwolle um -0,65 Prozent auf 0,64 US-Dollar. Gestern stand der Baumwolle noch bei 0,64 US-Dollar.

Daneben verstärkt sich der Haferpreis um 0,09 Prozent auf 2,94 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 2,94 US-Dollar.

In der Zwischenzeit verbucht der Kaffeepreis Zugewinne in Höhe von 0,06 Prozent auf 3,48 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Kaffeepreis bei 3,48 US-Dollar.

Inzwischen fällt der Lebendrindpreis um -0,29 Prozent auf 2,32 US-Dollar. Am tags zu vor lag der Lebendrindpreis bei 2,33 US-Dollar.

Daneben präsentiert sich der Maispreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Maispreis 0,53 Prozent stärker bei 4,24 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 4,22 US-Dollar.

Daneben wertet der Mastrindpreis um 20:04 Uhr auf. Es geht 0,15 Prozent auf 3,64 US-Dollar nach oben, nachdem der Preis am Vortag bei 3,63 US-Dollar stand.

In der Zwischenzeit verbucht der Orangensaftpreis Zugewinne in Höhe von 7,33 Prozent auf 2,19 US-Dollar. Am Tag zuvor lag der Orangensaftpreis bei 2,04 US-Dollar.

Daneben wertet der Sojabohnenpreis um 20:20 Uhr ab. Es geht -0,05 Prozent auf 10,64 US-Dollar nach unten, nachdem der Preis tags zuvor bei 10,65 US-Dollar stand.

Daneben präsentiert sich der Sojabohnenmehlpreis mit einem Kursgewinn. Um 20:20 Uhr notiert der Sojabohnenmehlpreis 1,65 Prozent stärker bei 296,20 US-Dollar. Am Vortag lag der Preis bei 291,40 US-Dollar.

Derweil geht es für den Sojabohnenölpreis südwärts. Der Sojabohnenölpreis sinkt -0,50 Prozent auf 0,54 US-Dollar, nach 0,54 US-Dollar am Vortag.

Zudem steigt der Zuckerpreis. Um 1,49 Prozent verstärkt sich der Zuckerpreis um 19:17 Uhr auf 0,15 US-Dollar, nachdem der Preis am Vortag noch bei 0,15 US-Dollar lag.

Indessen verstärkt sich der Erdgaspreis - Natural Gas um 2,99 Prozent auf 5,02 US-Dollar. Am Vortag notierte der Erdgaspreis - Natural Gas bei 4,88 US-Dollar.

In der Zwischenzeit geht es für den Mageres Schwein Preis nordwärts. Um 20:05 Uhr steht ein Plus von 0,65 Prozent auf 0,88 US-Dollar zu Buche. Gestern notierte der Mageres Schwein Preis-Kurs noch bei 0,88 US-Dollar.

Daneben sinkt der Milchpreis um -0,07 Prozent auf 14,73 US-Dollar. Am Tag zuvor stand der Preis bei 14,74 US-Dollar.

Währenddessen zeigt sich der Heizölpreis im Minus. Im Vergleich zum Vortag (64,19 US-Dollar) geht es um -2,88 Prozent auf 62,34 US-Dollar nach unten.

Mit dem Kohlepreis geht es indes nordwärts. Der Kohlepreis gewinnt 0,05 Prozent auf 98,80 US-Dollar hinzu, nachdem gestern noch 98,75 US-Dollar an der Tafel standen.

Derweil notiert der Reispreis bei 10,63 US-Dollar. Im Vergleich zum Vortag (10,79 US-Dollar) ist das ein Abschlag von -1,53 Prozent.

Zudem gibt der Holzpreis am Donnerstagabend nach. Um -1,72 Prozent auf 601,50 US-Dollar geht es nach unten. Am Vortag stand der Holzpreis bei 612,00 US-Dollar.

Redaktion finanzen.ch


Name Kaufen Verkaufen
Gold CombiBar® 100 x 1 g philoro 12’921.32 12’212.77
Gold Krügerrand 1 oz 4’001.17 3’781.05
Gold Philharmoniker 1 oz 4’034.40 3’819.43
Gold Vreneli 20 Franken - diverse Jahrgänge 761.28 713.45
Goldbarren 250 g - philoro 31’774.37 30’556.67
Silber CombiBar® 100 g 380.34 233.22
Silber Maple Leaf 1 oz 94.92 74.56
Silberbarren 1000 g diverse Hersteller 2’811.71 2’381.30

